Курс валют на 12 августа: гривна укрепилась [ Редактировать ]
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 12 августа 2019 года. Регулятор повысил курс гривны на 22 копейки - до 25,09 гривен за доллар. Соответствующие данные были опубликованы на сайте Нацбанка.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США – 2509,0813 гривны (-22,5748);
- 100 евро – 2809,6692 гривны (-24,0135).
В последний рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке снизился на шесть копеек - до 25,21 грн/долл, курс в покупке упал также на шесть копеек - до 25,17 грн/долл.
Раньше сообщалось о том, что курс доллара падает второй день подряд. А также в Национальном совете экономического развития проанализировали, как выросли средние размеры пенсий за последний год по каждой категории.
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