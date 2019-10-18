Дві сестри й одне століття на двох. У Франції близнючки відсвяткували свій сотий день народження. Пліч-о-пліч, під спільним дахом та при здоровому глузді. У чому секрет довгожительок - дивімося далі.

Киньте вживати алкоголь, щоранку випивайте слянку води з содою та проводьте якомога більше часу із родиною. Ось в чому секрет довгого та щасливого життя - кажуть близнята Марі Лемарі та Женев'єв Буліган.

"Ніколи не вживали алкоголь. Жодного разу. З материнського молока перейшли на воду. Відтоді й пили тільки воду", - говорить Женев'єв Буліган, довгожителька.

А родина в сестер дійсно велика. Усі ці люди у їдальні будинку для літніх людей родичі близнючок. Вони приїхали привітати їх з Днем народження. Тим більше, що й дата - привід особливий. Сьогодні близнючкам - по сто років.

Марі та Женев'єв народилися 1919 року у невеличкому містечку на заході Франції - Фе-де-Бретань. У юні роки вони були "не розлий вода" - жилb під одним дахом у родинному маєтку, який батьки придбали, коли дівчатам було по 17. Коли їм виповнилося 20 - почалася Друга світова війна. Після її закінчення у 1947 році? Женев'єв одружилася. Двома роками потому власну родину створила й Марі.

"Ми зустрічалися дуже часто, але кожен із нас створив свою сім'ю", - говорить Женев'єва Буліган, довгожителька.

З роками родина близнючок зростала. У Женев'єви з'явилося четверо дітей, потім 11 онуків та 16 правнуків, у Марі - двоє дітей, один онук і три правнуки. Поступившись місцем молодому поколінню 3 роки тому, - сестри знову почали жити під одним дахом, у будинку для літніх людей. Кажуть, - дуже щасливі знову бути разом, як у дитинстві.