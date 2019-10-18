У Франції близнючки відсвяткували свій сотий День народження [ Редактировать ]
Дві сестри й одне століття на двох. У Франції близнючки відсвяткували свій сотий день народження. Пліч-о-пліч, під спільним дахом та при здоровому глузді. У чому секрет довгожительок - дивімося далі.
Киньте вживати алкоголь, щоранку випивайте слянку води з содою та проводьте якомога більше часу із родиною. Ось в чому секрет довгого та щасливого життя - кажуть близнята Марі Лемарі та Женев'єв Буліган.
"Ніколи не вживали алкоголь. Жодного разу. З материнського молока перейшли на воду. Відтоді й пили тільки воду", - говорить Женев'єв Буліган, довгожителька.
А родина в сестер дійсно велика. Усі ці люди у їдальні будинку для літніх людей родичі близнючок. Вони приїхали привітати їх з Днем народження. Тим більше, що й дата - привід особливий. Сьогодні близнючкам - по сто років.
Марі та Женев'єв народилися 1919 року у невеличкому містечку на заході Франції - Фе-де-Бретань. У юні роки вони були "не розлий вода" - жилb під одним дахом у родинному маєтку, який батьки придбали, коли дівчатам було по 17. Коли їм виповнилося 20 - почалася Друга світова війна. Після її закінчення у 1947 році? Женев'єв одружилася. Двома роками потому власну родину створила й Марі.
"Ми зустрічалися дуже часто, але кожен із нас створив свою сім'ю", - говорить Женев'єва Буліган, довгожителька.
З роками родина близнючок зростала. У Женев'єви з'явилося четверо дітей, потім 11 онуків та 16 правнуків, у Марі - двоє дітей, один онук і три правнуки. Поступившись місцем молодому поколінню 3 роки тому, - сестри знову почали жити під одним дахом, у будинку для літніх людей. Кажуть, - дуже щасливі знову бути разом, як у дитинстві.
по теме
Легендарна Мона Ліза повернулася на своє звичне місце у Луврі
Оновлену демонстраційну залу відкрили після двомісячної реконструкції
У Франції поліцейські влаштували "марш злості"
А у Франції протестували поліцейські. 22 тисячі правоохоронців пройшли центром Парижа, палили димові шашки й співали національний гімн
Вибух на хімічному заводі у Франції: люди вийшли на протест
"Досить нас труїти". Із такими закликами вийшли на протест кілька сотень жителів французького Руана. Усе через вибух на тамтешньому хімічному заводі, що стався тиждень тому
Маленький Микита з Харкова потребує негайної допомоги
У 6-річного хлопчика пухлина головного мозку. Його вже оперували, але хвороба повернулася знову.
Команда з Бельгії здобула перемогу у перегонах автомобілів на сонячних батареях
Машина подолала 3020 кілометрів за 34 години 52 хвилини і 42 секунди. Автівка нідерландців, яка весь час була попереду - зійшла з дистанції незадовго до фінішу