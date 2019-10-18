Известная артистка Наташа Королева шокировала пользователей сети новым видео. Там певица на стоит на стуле за столом и поет в караоке песню "Желтые тюльпаны".

Читайте также Наташа Королева в кожаном боди ошарашила поклонников (видео)

Также Королева держит в руках розовые розы. Одета артистка в длинную юбку и зеленую футболку. На ролике видно, что артистка находится в кругу близких ей людей.