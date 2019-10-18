Наташа Королева поразила поступком на стуле (видео) [ Редактировать ]
Известная артистка Наташа Королева шокировала пользователей сети новым видео. Там певица на стоит на стуле за столом и поет в караоке песню "Желтые тюльпаны".
Также Королева держит в руках розовые розы. Одета артистка в длинную юбку и зеленую футболку. На ролике видно, что артистка находится в кругу близких ей людей.
Раньше сообщалось о том, что Наташа Королева шокировала давним видео с Аллегровой и Киркоровым. А также Наташу Королеву заподозрили в алкоголизме. А муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь. А также недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами. Так вот некоторые фото просто ужаснули фанатов пары. И связанно это было в первую очередь с внешним видом мужа Королевой.
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Так, фото певица разместила в своем Instagram