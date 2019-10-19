В суботу, 19 октября, мер Киева Виталий Кличко вылез на крышу здания и заявил, что они завершают демонтаж незаконной надстройки на доме на улице Софиевской. Об этос сообщила пресс-служба мера.

По словам мэра Киева, объем работ на этом здании большой и работать сложно, но коммунальные службы справятся с задачей.

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"Мы заканчиваем демонтаж незаконной надстройки на доме в центре столицы. Объем работ там большой и работать сложно, но коммунальные службы справятся. Как ранее справились и с некоторыми другими самовольными архитектурными "фантазиями",- сообщил кличко.

Ранее мы писали о том, что стекло на "мосту Кличко" снова лопнуло. А также, что Владимир Кличко может вернуться в большой спорт