В сети опубликовали видео с места трагедии в Красноярском крае, где в результате прорыва дамбы погибли не менее 15 человек. Как пишут российские СМИ, следствие рассматривает несколько версий произошедшего ЧП с прорывом дамбы на технологическом водоеме реки Сейба в Курагинском районе Красноярского края.

Так, наряду с другими следствие рассматривает версию о том, что был резкий сход воды с гор, что привело к увеличению давления на дамбу и ее разрушению. А также есть еще одна версия - нарушение правил безопасности при ведении работ.

Также стало известно, что дамба не была официально зарегистрирована, а значит, могла быть незаконной.

Спасатели продолжают искать 6 человек, под водой работают водолазы.

Как мы сообщали, в ночь на 19 октября прорвало дамбу на реке Сейба в Красноярском крае. Волной смыло два общежития. Погибли 15 человек.