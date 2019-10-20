Председатель Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды - морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть", - процитировал он фразу из художественного произведения "Сад Гефсиманский" и опубликовал фото заявления об отставке.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил экс-министра обороны с военной службы.