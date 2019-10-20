Девушка-байкер погибла в жутком ДТП (фото) [ Редактировать ]
В субботу, 19 октября, в Киеве на Гостомельской трассе произошла авария. Известно, что ДТП случилось с участием мотоцикла BMW и автомобиля Volkswagen Golf. В результате происшествия девушку-байкера госпитализировали в тяжелом состоянии, она погибла в больнице, передает пресс-служба полиции Киева.
По предварительной информации, водитель легковушки двигался по шоссе со стороны Киева. В момент выезда с обочины на проезжую часть мотоцикл въехал в бок Volkswagen. Обоих водителей оперативно доставили в больницу.
41-летняя водитель мотоцикла скончалась от полученных травм в медучреждении. На месте работали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа и медики. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства происшествия.
По данному факту начали уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Ранее сообщалось, что украинцы попали в страшное ЧП в Венгрии, а также в Николаеве случилось смертельное ДТП.
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