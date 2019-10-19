Ани Лорак впервые рассказала о молодом бойфренде [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Ани Лорак впервые рассказала о новой любви и отношениях. Звезда откровенно рассказала, как болезненно переживала развод.
С Егором Ани Лорак познакомилась почти три года назад. Они встретились на студии в Киеве. Рабочие отношения переросли в дружбу, а затем стали более близкими.
"Это была просто дружба и общение двух душ, просто понимание и поддержка, восхищение, уважение и любовь - в общем, все то, что должна получать женщина от мужчины", - рассказала Ани Лорак ОК!
Певица говорит, что Егор - абсолютно не публичный человек. Не появляется с ней на светских мероприятиях, не светится на камеру. Зато всегда поддерживает и оберегает.
Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак удивила внешним видом. А также Ани Лорак шокировала поклонников,
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