Популярная украинская певица Ани Лорак впервые рассказала о новой любви и отношениях. Звезда откровенно рассказала, как болезненно переживала развод.

С Егором Ани Лорак познакомилась почти три года назад. Они встретились на студии в Киеве. Рабочие отношения переросли в дружбу, а затем стали более близкими.

"Это была просто дружба и общение двух душ, просто понимание и поддержка, восхищение, уважение и любовь - в общем, все то, что должна получать женщина от мужчины", - рассказала Ани Лорак ОК!

Певица говорит, что Егор - абсолютно не публичный человек. Не появляется с ней на светских мероприятиях, не светится на камеру. Зато всегда поддерживает и оберегает.

Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак удивила внешним видом. А также Ани Лорак шокировала поклонников,