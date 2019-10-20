Чи можна увійти до Книги рекордів Гіннеса за допомогою олівця? Як обіймами зупинити злочинця? Та чому на береги бразильського узбережжя вийшли тисячі людей? Про це та інше - далі у нашому огляді.

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Троє людей загинули внаслідок масових безладів у столиці Чилі Сантьяго. Люди згоріли у супермаркеті, який підпалили протестувальники. Заворушення почались через здорожчання проїзду на метро і швидко переросли у сутички з поліцією. У столиці та ще кількох регіонах запровадили надзвичайний стан, однак мітингарі не розходяться. Правоохоронці затримали триста активістів. 150 людей поранено. На тлі масових акції влада країни вирішила поки відтермінувати підвищення цін на метро.

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Четвертий день не вщухають масові протести у Лівані. Люди вийшли на вулиці через запровадження податку в 6 доларів на дзвінки у WhatsApp та інших месенджерах. Коли уряд відмовився від цих планів, мітингарі почали вимагати зміни влади - через корупцію та низький рівень життя. Центр Бейрута паралізовано. Банки, ресторани та магазини зачинені. Поліція затримала 70 активістів. Їх звинувачують у підпалах та мародерстві. Та протестувальники іти з вулиць поки не збираються.

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У Берліні зайнявся поїзд із футбольними вболівальниками. Щонайменше трьох людей доправили до лікарні - через отруєння чадним газом. Повідомляють, що цей потяг спеціально орендували для перевезення фанів місцевої футбольної команди "Фрайбург" після гри. За попередніми даними, вогонь спалахнув в одому з вагонів, чому це сталося - з'ясовують. На момент пожежі потяг перевозив 700 фанатів. До евакуації залучили також вертольоти. Наразі залізничне сполучення відновлено.

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У Сполучених Штатах шкільний тренер запобіг масовій стрілянині за допомогою... обіймів. Інцидент, який стався в одній із шкіл Портленда півроку тому, напередодні оприлюднив телеканал ABC News. На відео - молодий хлопець тримає у руці дробовик. Вчитель намагається його заспокоїти, обіймає та передає рушницю своєму колезі. За словами правоохоронців, які прибули пізніше, така поведінка тренера продемонструвала найкращий сценарій вирішення подібної ситуації. Хлопець, який приніс до школи зброю, визнав себе винним та отримав три роки умовно.

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На північно-східному узбережжі Бразилії влаштували генеральне прибирання. Минулого місяця поблизу берега розлилася нафта - корабель, який призвів до забруднення, і досі не ідентифікували. У прибиранні взяли участь тисячі волонтерів. Озброївшись лише гумовими рукавичками, лопатами і тачками, за день вони зібрали близько 30 тонн нафти. За словами екологів, забруднено понад 2 тисячі кілометрів пляжів. Інцидент назвали найбільшою катастрофою для коралових рифів регіону за останній час.

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Величезний мурал створили поблизу кордону Аргентини та Парагваю. Понад півсотні художників з Латинської Америки розмалювали за допомогою лише олівців 160 квадратних метрів прикордонної стіни - найбільше у світі, як твердять представники Книги рекордів Гіннесу. На все пішло 800 олівців та 12 днів роботи. Художники зобразили історію обох країн - від найдавніших часів до сьогодення. У такий спосіб хотіли показати зв'язок культур. Попередній рекорд належав колумбійським митцям, вони спромоглися розписати олівцем 85 квадратних метрів стіни.

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Фахівці NASA та Геологічної служби США показали як виглядає Земля в інфрачервоному світлі. На зображеннях показані не тільки видимі кольори, а й недоступні оку хвилі електромагнітного спектра. В результаті вийшли по-справжньому фантастичні картини. На оприлюднених знімках - ландшафти Ефіопії, пустелі Сахари та Антарктиди, острів Пальміра у Тихому океані та льодовики Ісландії. Фото зробили за допомогою датчиків, встановлених на супутнику Landsat, а також камер безпілотників.