В НАСА заявили, что причинами изменения климата на Земле стали аберрации вращения нашей планеты вокруг Солнца и угол наклона земной оси, а не от загрязнение планеты человеком. Об этом сообщает naturalnews.

НАСА заявляет, что эти изменения являются совершенно естественными и нормальными.

В статье говорится также говорится, что уже в 1958 году НАСА впервые отметило, что изменения на солнечной орбите Земли, а также изменения осевого наклона Земли являются причиной того, что ученые-климатологи сегодня назвали "глобальным потеплением".

"Люди не разогревают и не охлаждают планету, когда водят машину или едят говядину", - написали в НАСА.

Ранее сообщалось о том, что глобальное потепление ожидается к 2050 году, а также глобальное потепление может принести неожиданную пользу.