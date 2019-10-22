В акваторию Азовского моря вошли два ракетных корабля из России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Малые ракетные корабли (МРК) "Углич" и "Великий Устюг" Каспийской флотилии прошли через Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря", - говорится в сообщении.

На данный момент малые ракетные корабли возвращаются в пункт постоянного базирования на Каспии.

Раньше сообщалось о том, что российский сухогруз вошел в территориальные воды Украины. А также Украина задержала российский танкер.