Российские корабли вошли в акваторию Азовского моря (фото) [ Редактировать ]
Азовское море / Фото: "Отдых"
В акваторию Азовского моря вошли два ракетных корабля из России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
"Малые ракетные корабли (МРК) "Углич" и "Великий Устюг" Каспийской флотилии прошли через Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря", - говорится в сообщении.
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На данный момент малые ракетные корабли возвращаются в пункт постоянного базирования на Каспии.
Раньше сообщалось о том, что российский сухогруз вошел в территориальные воды Украины. А также Украина задержала российский танкер.
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