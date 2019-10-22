Популярный российский певец Филипп Киркоров поделился с поклонниками новым фото, в котором он предстал в ярком образе. Соответствующий снимок артист опубликовал в Instagram.

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На фото Киркоров предстал в красном блестящем костюме, обуви в камнях и завершила образ корона на голове артиста.

"Немыслимый ажиотаж в опросе в сторис - что же за королевские приготовления?.. Снимаем супер проект! Скоро...", - написал Кирокоров под снимком.

Поклонники пришли в восторг от новой публикации: "Наш король", "Нужен трон", "Прекрасен как всегда".

Ранее сообщалось, что обнаженная Бузова ошарашила фанатов новым фото.