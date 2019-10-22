В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности [ Редактировать ]
С 22 по 25 октября в большинстве регионов Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Отмечается, что пожарная опасность охватывает почти все регионы Украины.
"22-25 октября в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что под Ривне вспыхнуло химическое предприятие, а также под Харьковом случился масштабный пожар.
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