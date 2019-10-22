В среду, 23 октября, в Киеве ночью и утром в столице будет туман, а видимость составит всего 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Водителям рекомендуюи во время управления автомобилем в тумане соблюдать советы:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

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