23 октября в Киеве ожидается опасный туман [ Редактировать ]
Туман в Киеве / Фото: Вести
В среду, 23 октября, в Киеве ночью и утром в столице будет туман, а видимость составит всего 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
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Водителям рекомендуюи во время управления автомобилем в тумане соблюдать советы:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Также мы писали о том, что эксперты назвали причину смога в Киеве.
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