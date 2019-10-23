Мужчина лишился ноги из-за обычного волдыря на пальце. Об этом сообщает The Sun.

65-летний англичанин Крис Уитт купил сандалии и когда увидел на пальце волдырь "обвинил" их. После этого волдырь превратился в язву.

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Когда в рану попала инфекция англичанин обратился в больницу. Врачи приняли решение ампутировать ступню, а когда и это не помогло - отняли часть голени.