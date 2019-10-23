Мужчина лишился ноги из-за новой обуви [ Редактировать ]
Мужчина лишился ноги / Фото: Simon Rawles
Мужчина лишился ноги из-за обычного волдыря на пальце. Об этом сообщает The Sun.
65-летний англичанин Крис Уитт купил сандалии и когда увидел на пальце волдырь "обвинил" их. После этого волдырь превратился в язву.
Читайте также Макияж осени 2019: лучшие идеи
Когда в рану попала инфекция англичанин обратился в больницу. Врачи приняли решение ампутировать ступню, а когда и это не помогло - отняли часть голени.
Ранее сообщалось, как подготовить кожу к холодам, а также мы писали, почему стареют волосы.
по теме
Prev Next
22 октября 2019 16:10
Модель plus size напугала формами (фото)
Модель plus size популярного бренда Calvin Klein вызвала волну негатива
21 октября 2019 15:30
Студенты в Индии сдавали экзамены в коробках (фото)
В Индии первокурсники сдавали экзамены с картонными коробками на головах
21 октября 2019 12:49
"Проникновения же не было": в Киеве директор школы "покрывает" педофила
В Киеве мужчина напал на первоклассника в школьном туалете
19 октября 2019 17:36
Кличко записал видео на крыше на Майдане (видео)
Мер Киева Виталий Кличко вылез на крышу здания
16 октября 2019 17:56
Почему категорически нельзя спать на животе
Спать на животе не рекомендуют врачи