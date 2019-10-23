Фермери Житомирщини виступають проти законопроекту, що стосується продажу сільськогосподарської землі. Що обурило аграріїв, дивіться в нашому матеріалі.

Суперечки навколо законопроєкту, за яким право купувати українську сільськогосподарську землю мають іноземці, - не вщухають. Григорій Миколайович займається фермерством на Житомирщині вісім років. Він переконаний: до запровадження ринку землі держава не готова.

"Не готові ми на сьогоднішній день до продажу землі. Факторів багато, перший фактор - це неготова сама держава. Я впевнений, і з ким я не спілкувався - 99 процентів хочуть щоб землю отримали українські люди - ті, які тут живуть, які її обробляють, ті - які знають цю справу і хочуть зробити, щоб було добре", - говорить Григорій Ломаков, фермер.

І таких занепокоєних фермерів чимало. Сьогодні вони зустрілися з представниками "Опозиційної платформи - За життя". У політсилі виступають проти запропонованої урядом моделі ринку землі

"Сьогодні суспільство не готове. Є 10 мільйонів землі, які держава має роздати людям, які по Конституції має роздати цю землю, а саме головне, що не буде фермерів. Якщо планується законопроект про ринок землі, треба перш за все щоб був відпрацьований. Він не Всесвітнім банком, не міжнародними фінансовими спекулянтами, а українськими фермерами і є приклади, як ці законопроекти приймались в інших країнах. Не треба вигадувати велосипед є приклади інші, є добрі приклади, є погані і люди повинні розуміти, що вони приймають", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Проте, запропонований законопроєкт, що зніме мораторій на продаж землі з наступного року днями Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту взяти за основу.

"Керівник комітету абсолютно заангажований транснаціональними корпораціями, вони там всі пляшуть під дудку корпорацій і вони там за 8 хвилин прийняли рішення. Агрокомітету 8 хвилин вистачило прийняти рішення, що взяти тільки урядовий законопроект і його понести в зал", - наголосив Юрій Бойко народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

В "Опозиційній платформі - За життя" впевнені: ухвалювати рішення щодо української землі мають її громадяни. І для визначення всенародної думки необхідно провести референдум.

"Люди повинні розуміти, що вони приймають тобто тільки приймати після референдуму. І такий законопроект від нашій фракції він є в парламенті, він зареєстрований, і будемо наполягати, щоб він розглядався, тому що приймати рішення без референдуму про продаж землі, - фактично, це злочин перед власним народом і ця боротьба тільки починається", - зазначив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Представники політсили додали ще чимало аргументів щодо неможливості запровадження ринку землі.

"Сьогодні кожна громада, яка сформована - чітко говорить про неможливість сьогодні перейти до ринку землі, тому що немає оцінки, немає розмежування чітко не визначений порядок, як будуть здійснюватися всі процеси. Велика кількість порушень у минулі роки, вони призведуть не до продажу землі, а до розпродажу землі і захоплення нечистоплотними людьми. Не можна продавати землю не спитавши людей", - наголосив Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

За результатами поїздки на Житомирщину нардепи від "Опозиційної платформи - За життя" розроблять додаткову - спільну з громадами позицію, яку з часом представлять у парламенті.