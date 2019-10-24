В Бангладеше суд приговорил к смертной казни 16 человек, передает "Корреспондент".

Известно, что группа людей в апреле текущего года сожгла заживо 19-летнюю студентку. По информации правоохранителей, девушку вызвал к себе в кабинет директор, где домогался ее. В сети появилось видео рассказа девушки об этом, после чего в ее адрес стали поступать угрозы.

Затем девушку заманили на крышу ее школы под предлогом, что там избивают одну из ее подруг. Там собралась группа людей, которая потребовала, чтобы девушка забрала свое заявление.

Когда та отказалась, ее облили керосином и подожгли. Студентка получила ожоги 80% тела и скончалась в больнице спустя четыре дня.

Ранее сообщалось, что охранники супермаркета избили глухонемого.