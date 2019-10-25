Известная артистка Анна Седокова шокировала пользователей сети своим внешним видом. Соответствующие публикации артистка сделала в популярной социальной сети.

"Стоп кадр идеальный, но идеально отражает настроение перед боем", - подписала одну из своих публикаций певица.

Комментарии под публикациями не заставили себя ждать: "Хватит пить", "Лицо уже опухло", "Опухая такая", "Что-то тебя разнесло".

Раньше сообщалось о том, что Анна Седокова в белье взволновала фанатов. А также Анна Седокова ошарашила поклонников новым возлюбленным.