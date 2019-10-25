"Опухшая такая": Анну Седокову обвинили в алкоголизме (видео) [ Редактировать ]
Известная артистка Анна Седокова шокировала пользователей сети своим внешним видом. Соответствующие публикации артистка сделала в популярной социальной сети.
"Стоп кадр идеальный, но идеально отражает настроение перед боем", - подписала одну из своих публикаций певица.
Стоп кадр идеальный, но идеально отражает настроение перед боем 😂 Это будет отличный показ @lastory_store , это уже ясно! Через несколько часов, мы сделаем это и я знаю, что ты поддерживаешь меня! Да, ты, своим лайком, улыбкой, просто классными мыслями о нас. Когда 7 лет назад, я основала бренд я не думала, что первый показ будет через 7 лет 😂😂😂 Мы с @viktoriadesyatnikova просто кайфуем от того, что делаем, что встречаем красивых людей в нашей одежде в различных уголках нашей планеты! Сегодня, в 20:00, я выйду в прямой эфир, чтобы вы были со мной 🙏🏼 А ещё, сегодня первый выход у @lalina_one ❤️ Напишите ей, пожалуйста, что она классная, а то очень переживает человек ❤️
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Комментарии под публикациями не заставили себя ждать: "Хватит пить", "Лицо уже опухло", "Опухая такая", "Что-то тебя разнесло".
24.10. @lastory_store на Неделе Моды 😎 Мы готовим оооооочень много всего интересного и в связи с огромным ажиотажем и главным вопросом последних дней #гденайтипригоасительный отвечаю #тут 👇🏼 Просто напишите в комментах #хочу и я выберу 5 счастливчиков и пришлю им приглашения лично! Если вы в Москве, то приглашения можно взять в нашем магазине в Авиапарке ⛱ Если вы пресса, то вся инфо по аккредитации у меня в сториз. А если вы мой инстадруг и я протупила и не прислала приглашение, просто отправь мне сердечко в Директ! Все, мы готовимся ! Люблю 😍 Итак, кто хочет приглашение на показ ????
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Раньше сообщалось о том, что Анна Седокова в белье взволновала фанатов. А также Анна Седокова ошарашила поклонников новым возлюбленным.
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