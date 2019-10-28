В Киеве произошел жуткий пожар. Загорелась больница скорой помощи на улице Братиславской. Известно, что эвакуировали 45 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Информация поступила в 13:33, где именно возник пожар: то ли техническое помещение, то ли лаборатория - мы не можем пока сказать. В одном из кабинетов на 3 этаже горела мебель на площади 20 кв. метров. В 14:02 была локализация. Сейчас мы ждем ликвидации", - говорится в сообщении.

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В ГСЧС добавили, что из-за того, что на втором этаже проводится операция, электропитания не выключалось.

"Во время ликвидации пожара три человека были спасены с помощью авто лестницы и 45 человек были выведены по лестнице. На месте работает 12 единиц техники и 3 человека личного состава", - сообщили в пресс-службе.

Раньше сообщалось о том, что в киевском кафе прогремел взрыв. А также мужчина взорвал гранату возле дома родственников жены.