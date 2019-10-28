В Киеве загорелась больница: людей экстренно эвакуировали [ Редактировать ]
В Киеве произошел жуткий пожар. Загорелась больница скорой помощи на улице Братиславской. Известно, что эвакуировали 45 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Информация поступила в 13:33, где именно возник пожар: то ли техническое помещение, то ли лаборатория - мы не можем пока сказать. В одном из кабинетов на 3 этаже горела мебель на площади 20 кв. метров. В 14:02 была локализация. Сейчас мы ждем ликвидации", - говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что из-за того, что на втором этаже проводится операция, электропитания не выключалось.
"Во время ликвидации пожара три человека были спасены с помощью авто лестницы и 45 человек были выведены по лестнице. На месте работает 12 единиц техники и 3 человека личного состава", - сообщили в пресс-службе.
Раньше сообщалось о том, что в киевском кафе прогремел взрыв. А также мужчина взорвал гранату возле дома родственников жены.
по теме
Под Киевом в доме заживо сгорела женщина
В воскресенье, 27 октября, под Киевом в Бородянском районе на улице Новой случилось происшествие
В Киеве вспыхнула квартира, есть жертвы
В Киеве на улице Бойчука 4А произошел мощный пожар
В Киеве пожар унес жизнь пенсионерки
Известно, что загорелась квартира на первом этаже жилого дома
Под Одессой хозяева заживо сгорели в доме
По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание внутри дома
В Киеве загорелась многоэтажка (видео)
В четверг, 17 октября, в Киеве на улице Тычины, 16/2 случился пожар