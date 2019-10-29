На Закарпаття доправили протидифтерійну сироватку. Вісьмома дозами поділилися сусідні області. У середу ще сто ампул прибудуть із Індії, як гуманітарна допомога. Ліки необхідні 15 студентам-медикам, які захворіли на дифтерію. Їхній стан наразі задовільний.

Водночас до медиків звернулися ще двоє іноземок, які контактували із хворими. У дівчат підвищена температура та біль у горлі. Їхній діагноз стане відомим після лабораторних досліджень.

"Ми забрали в трьох регіонах. По три вакцини з Чернівців і Львова і дві з Івано-Франківська. Хмельницький і Тернопіль нам офіційно написали листа, що нажаль вони не можуть уже дати вакцину, тому що на п'ятницю і так уже зареєстровані випадки дифтерії. Але сьогодні ще машина виїжджає і вона забирає сироватки з Житомира і одну з рівного", - говорить Єлизавета Біров, в.о директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА.

"Ми маємо станом на 9 місяців це є дорослі охоплені приблизно на 34% а дітки трошки більше 50% я закликаю всіх вакцинуватися, вакцини є в достатній кількості", - говорить Вікторія Тимчик, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру.