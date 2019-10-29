В ноябре заблокируют старые iPhone: какие модели под угрозой [ Редактировать ]
Компания Apple предупредила владельцев старых iPhone, что скоро их смартфонам ограничат доступ к интернету.
Также, им ограничат доступ к App Store, iCloud, к почте и сервисам GPS. Теперь в зоне риска оказались модели iPhone 5 и старше.
Доступ будет заблокирован 3 ноября 2019 года, если вы обновите устройства до iOS 10.3.4. Более того, обновление с исправлением настроек GPS доступно и для более старых моделей в виде апдейта iOS 9.3.6, его поддерживают следующие устройства:
- iPad 2
- iPad mini 2
- iPad 3
- iPhone 4s
Ранее сообщалось, что Samsung прекращает производство смартфонов в Китае. Также мы писали о лучших смартфонах 2019 года.
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