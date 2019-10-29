Компания Apple предупредила владельцев старых iPhone, что скоро их смартфонам ограничат доступ к интернету.

Также, им ограничат доступ к App Store, iCloud, к почте и сервисам GPS. Теперь в зоне риска оказались модели iPhone 5 и старше.

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Доступ будет заблокирован 3 ноября 2019 года, если вы обновите устройства до iOS 10.3.4. Более того, обновление с исправлением настроек GPS доступно и для более старых моделей в виде апдейта iOS 9.3.6, его поддерживают следующие устройства: