Высокий интеллект - это результат человека работы над собой. Однако, как замечают астрологи, люди, который родились под определенным знаком, с рождения имеют склонности к обучению и обладают развитой умственной деятельностью. Какой же знак восточного гороскопа самый умный?

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Итак, на первом месте оказались представители знака Собаки. Их критический ум и холодный рассудок способны многое. Они часто преуспевают в обучении по сравнению с окружающими. Этот знак не выносит критики, хотя часто корит себя за проделанные ошибки. Они хорошо знают за что бороться и как это делать. Представители знака Собаки очень ответственны, а также хорошие советчики.

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