Лісові пожежі у Каліфорнії захоплюють нові території [ Редактировать ]
Лісові пожежі у Каліфорнії дісталися престижного району Брентвуд у Лос-Анджелесі. Місцеві жителі, серед яких чимало світових знаменитостей, лишають свої маєтки.
Так екстрено пакувати речі був змушений Арнольд Шварценеггер та зірка бейсболу Леброн Джеймс. П'ять будинків згоріло, про постраждалих нічого невідомо. Лісові пожежі не вщухають у Каліфорнії понад два тижні. Майже 200 тисяч жителів штату евакуювали, півтора мільйона - без електроенергії.
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