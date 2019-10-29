В штабе ООС рассказали, сколько будет длится разведение сил [ Редактировать ]
В штабе Операции Объедененных сил рассказали о том, сколько будет длиться разведение войск в Золотом. Соответствующая информация была опубликована пресс-службой ООС.
Войска отводят на 1 км с обеих сторон. Таким образом расстояние между ними составит не менее 2 км.
За процессом отвода войск следят наблюдатели ОБСЕ, к этому привлекают беспилотники. Командование ООС утверждает, что в случае обострения ситуации украинские военные готовы вернуться на позиции.
Раньше сообщалось о том, что у Зеленского огласили стоимость восстановления Донбасса. А также Зеленский сделал громкое заявление о разведении войск.
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