В штабе Операции Объедененных сил рассказали о том, сколько будет длиться разведение войск в Золотом. Соответствующая информация была опубликована пресс-службой ООС.

Войска отводят на 1 км с обеих сторон. Таким образом расстояние между ними составит не менее 2 км.

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За процессом отвода войск следят наблюдатели ОБСЕ, к этому привлекают беспилотники. Командование ООС утверждает, что в случае обострения ситуации украинские военные готовы вернуться на позиции.

Раньше сообщалось о том, что у Зеленского огласили стоимость восстановления Донбасса. А также Зеленский сделал громкое заявление о разведении войск.