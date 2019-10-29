Во вторник, 29 октября, в Черновцах на Почтовой случилось ДТП: школьный автобус на скорости "влетел" в разрытую яму. Об этом "УНН" сообщила старший инспектор пресс-службы управления патрульной полиции в Черновицкой области Вита Криворучко.

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"В автобусе ехали дети, когда в нем отказали тормоза. Водитель попал в яму, которую вырыли из-за ремонта", - сообщила Криворучко.

Инспектор также отметила, что пострадавших не было, поэтому родители сразу забрали детей.

Детали ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что под Кропивницким случилась кровавая авария, а также в Польше автобус с украинцами попал в ДТП.