Звезда российского шоу-бизнеса Алла Пугачева предстала в новом образе и удивила своих фанатов. Так, артистка примеряла новую прическу. Соответствующее видео появилось в Instagram.

Для нового образа артистка подобрала кудряшки на одну сторону, что, несомненно, освежило внешний вид.

На видео Алла Борисовна позирует с российской актрисой театра и кино Ириной Розановой и поздравляет на камеру ее дочь Анну.

"Алле Борисовне очень длинные вьющиеся волосы подходят, молодят очень", "Пугачева такая молодуха", "Какая же вы, Аллочка Борисовна, классная и хорошенькая", - пишут в комментариях к записи.

Позже фото с Примадонной в таком же образе появилось на ее странице в Instagram. Правда, на фотографии она позирует с российским модельером Валентином Юдашкиным.

"Сегодня с Валей Юдашкиным плюнули на диету и наелись "от пуза". Теперь светимся от счастья", - подписала снимок Пугачева.

Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева шокировала образом в мини-платье. А также выпившая Алла Пугачева шокировала юмором "ниже пояса".