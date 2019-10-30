"Зачем столько пластики": Наташа Королева ужаснула фото [ Редактировать ]
Известная артистка Наташа Королева шокировала поклонников новым фото. Соответствующую публикацию она сделала в популярной социальной сети.
"В Москве снег а у нас с @manucharov лето в самом разгаре !!!Я не ожидала от себя что буду такое вытворять !Ух Слава ты ШАЛУН!!! Подробности нашей пижамной вечеринки скоро на ю Тьюб в Эмпатия Манучи!", - подписала фото Королева.
Данная публикация вызвала бурю комментариев у пользователей сети: " Зачем столько пластики?", "Прекрасно выглядите! Полная гармония", "Ты Наташа даже в пижаме супер", "Вы удивительный человек ! Потрясающая энергетика. Даже фотографии передают позитив. Просто молодец ! Была довольно давно на Вашем концерте в Кремле и хочу сказать, что такое качество мало кто выдаёт. Еще раз спасибо и всего вам самого наилучшего. Красотка офигительная ".
Раньше сообщалось о том, что Наташа Королева шокировала давним видео с Аллегровой и Киркоровым. А также Наташу Королеву заподозрили в алкоголизме.
А муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь.
А также недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами.
Так вот некоторые фото просто ужаснули фанатов пары. И связанно это было в первую очередь с внешним видом мужа Королевой.
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