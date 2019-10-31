Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет выступил с важным заявлением о сокращении в государственных органах. Соответствующую информацию он опубликовал в Facebook.

"Мы сокращаем штат районных государственных администраций (РГА) на 18449 позиций", - написал Дубилет.

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Он подчеркнул о том, что решение о сокращении было непростым, но необходимым.

Вот несколько принципов сокращения:

Часть функций дублируются с объединенными территориальными общины (ОТГ). Вы знаете, что сейчас проходит процесс децентрализации (который затянулся). В тех регионах, где ОТГ сформировались хотя бы частично, происходит дублирование.

Часть функций оказались устаревшими, невимирювальнимы и неэффективными. Их мы ликвидируем.

Часть функций можно перенести на более высокий уровень (ОГА, территориальные органы центральных органов власти или даже Киев).

Часть функций объединяются.

Раньше сообщалось о том украинцам уменьшили зарплаты. А также в Украине изменят тарифы на тепло.