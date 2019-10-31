В Украине пройдет масштабное сокращение госслужащих [ Редактировать ]
Дубилет / Фото: LIGA.net
Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет выступил с важным заявлением о сокращении в государственных органах. Соответствующую информацию он опубликовал в Facebook.
"Мы сокращаем штат районных государственных администраций (РГА) на 18449 позиций", - написал Дубилет.
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Он подчеркнул о том, что решение о сокращении было непростым, но необходимым.
Вот несколько принципов сокращения:
- Часть функций дублируются с объединенными территориальными общины (ОТГ). Вы знаете, что сейчас проходит процесс децентрализации (который затянулся). В тех регионах, где ОТГ сформировались хотя бы частично, происходит дублирование.
- Часть функций оказались устаревшими, невимирювальнимы и неэффективными. Их мы ликвидируем.
- Часть функций можно перенести на более высокий уровень (ОГА, территориальные органы центральных органов власти или даже Киев).
- Часть функций объединяются.
Раньше сообщалось о том украинцам уменьшили зарплаты. А также в Украине изменят тарифы на тепло.
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