Под Харьковом в поезде случилось ЧП [ Редактировать ]
В Харьковской области в электропоезде мужчина напал на пассажира. Он украл у потерпевшего два мобильных телефона и деньги в сумме 11 700 гривен. Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области.
"В Изюмский отдел полиции поступило сообщение от 43-летнего жителя города Изюм. Пострадавший заявил, что во время движения в электропоезде сообщением "Изюм - Левада - Харьков" неизвестный силой отобрал у него пакет с телефонами и деньгами. После совершения преступления мужчина скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили обстоятельства преступления и составили портрет нападавшего.
В ходе проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый 21-летний житель Балаклейского района.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что в Харькове трагически погиб молодой парень.
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