Тим часом палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію проти подальшого перебування Росії в клубі G-7.

Про це написав на своєму сайті один із авторів документа - член Демократичної партії Альбіо Сайрес. Конгресмени наголосили - подальше перебування РФ в складі Великої сімки залежить від її поваги до територіальної цілісності інших держав. Зокрема, йдеться про повернення Криму та припинення бойових дій на Сході України. Тепер цю ініціативу має розглянути Палата представників у повному складі.