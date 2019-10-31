І кілька годин тому Палата представників американського Конгресу підтримала початок процедури імпічменту Трампа. За проголосували 232 конгресмени. Тепер шість комітетів розпочнуть розслідування у так званій "українській справі". У Конгресі наголошують про можливість відсторонення очільника Білого дому від влади поки що не йдеться.

Нині лише розпочнуться офіційні допити, які проходитимуть публічно. У відповідь президент США Дональд Трамп вже назвав це найбільшим в історії полюванням на вІдьом.