Врач-дерматовенеролог и косметолог Алексей Едемский рассказал об опасности патчей для глаз. Об этом сообщает "Аргументы и факты".

Медик предупредил, что регулярное использование патчей для глаз может приводить к старению кожи.

Этот микроотек растягивает кожу, создавая эффект разглаживания морщинок. Так как отекает именно кожа, а не мягкие ткани лица, отек остается незаметным, - рассказал косметолог.

Таким образом, постоянные отеки, вызываемые патчами, не идут на пользу коже и в конечном итоге способствуют дополнительным морщинам.



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