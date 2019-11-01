Чем опасны патчи под глаза - ответ медиков [ Редактировать ]
Врач-дерматовенеролог и косметолог Алексей Едемский рассказал об опасности патчей для глаз. Об этом сообщает "Аргументы и факты".
Медик предупредил, что регулярное использование патчей для глаз может приводить к старению кожи.
Этот микроотек растягивает кожу, создавая эффект разглаживания морщинок. Так как отекает именно кожа, а не мягкие ткани лица, отек остается незаметным, - рассказал косметолог.
Таким образом, постоянные отеки, вызываемые патчами, не идут на пользу коже и в конечном итоге способствуют дополнительным морщинам.
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