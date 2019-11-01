Туреччина звинуватила Францію у створенні терористичної держави в Сирії [ Редактировать ]
Туреччина звинуватила Францію у "спробах створення терористичної держави в Сирії"., - заява пролунала в турецькому МЗС у відповідь на нещодавню резолюцію французького парламенту.
Два дні тому Національні збори Франції схвалили документ, який засуджує проведення Туреччиною операції "Джерело миру" на північному сході Сирії та висловили підтримку курдським повстанцям. А минулого тижня Верхня палата парламенту Франції - Сенат затвердив проект резолюції, яка закликає припинити турецькі військові операції в Сирії.
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