Элина Свитолина вышла в полуфинал Итогового турнира / Фото: GettyImages/Global Images Ukraine

Действующая чемпионка Итогового турнира Элина Свитолина добыла третью победу на турнире и с максимальным результатом вышла в полуфинал. В тяжелейшем двухсетовом матче украинская теннисистка переиграла американкау Софию Кенин, заменившую травмированную Бьянку Андрееску.

Спортсменки провели на корте 2 часа и 11 минут. За это время Свитолина четырежды ошибалась при вводе мяча в игру, а также выполнила 11 подач на вылет. Ее соперница сделала 2 эйса и допустила сразу 10 двойных ошибок.

👏👏 @ElinaSvitolina defeats Kenin in a nail biting second set tiebreak, 7-5, 7-6(10), at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/DcnL1eOOSm