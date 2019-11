В Калифорнии произошел мощный пожар. Так, на данный момент площадь пожара составляет 310 квадратных километров. Отмечается, что экстренно эвакуировали около 200 тысяч человек.

Астронавт NASA Эндрю Морган смог сфотографировать пожары из иллюминатора Международной космической станции. Фото он разместил в своем Twitter.

From @Space_Station I was able to catch these pictures of the California wildfires burning north of the Bay Area. Thinking of the people who have lost their homes and the brave first responders on the front lines protecting them. pic.twitter.com/islV3DP5yM