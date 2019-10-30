В Калифорнии объявили красный уровень опасности [ Редактировать ]
В США в штате Калифорния из-за мощных пожаров власти объявили красный уровень опасности, сообщают Euronews.
Отмечается, что пожары затронули не только запад Лос-Анджелеса, но и распространилась на винодельческий округ Сонома, который находится на севере калифорнийского штата.
Кроме того, по данным властей, огонь стал причиной сотни разрушенных домов, а убытки штата от происшествия продолжают увеличиваться.
Ранее сообщалось, что в Мексике случился масштабный пожар.
по теме
В Киеве BMW "влетел" в столб и вспыхнул (видео)
На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС
Жуткая авиакатастрофа: самолет рухнул на жилой дом
Также отмечается, что на борту самолета находился только пилот
Лісові пожежі у Каліфорнії дісталися престижного району Лос-Анджелеса
Місцеві жителі, серед яких чимало світових знаменитостей, лишають свої маєтки
Пожежі у Каліфорнії: влада евакуювала понад 200 тисяч людей
Понад 200 тисяч людей евакуювали в американській Каліфорнії. Ще мільйон залишилися без світла. Усе через масштабні лісові пожежі, які не можуть приборкати вже тиждень
У Каліфорнії не можуть приборкати масштабні лісові пожежі
По усьому штату оголосили надзвичайний стан. Місцева влада закликає боротися з вогнем усіма доступними засобами