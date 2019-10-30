В США в штате Калифорния из-за мощных пожаров власти объявили красный уровень опасности, сообщают Euronews.

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Отмечается, что пожары затронули не только запад Лос-Анджелеса, но и распространилась на винодельческий округ Сонома, который находится на севере калифорнийского штата.

Кроме того, по данным властей, огонь стал причиной сотни разрушенных домов, а убытки штата от происшествия продолжают увеличиваться.

Ранее сообщалось, что в Мексике случился масштабный пожар.