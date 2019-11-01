Когда лучше бегать: ответ ученых [ Редактировать ]
Группа ученых из университетов Великобритании провела ряд исследований и выяснила, когда лучше всего бегать. Об этом сообщает Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.
Так, исследование показало, что пробежка до завтрака значительно полезнее с точки зрения оптимизации обмена веществ. Люди, которые приняли участие в исследовании, двое больше сжигали жира по сравнению с испытуемыми, которые бегали вечером.
Так, профессор Хавьер Гонсалес из университета Бата считает, что когда люди голодают в течение ночи, у них на тренировках снижается уровень инсулина. В результате чего организм расходует больше жира.
Ранее сообщалось, какие продукты разрушают желудок.
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