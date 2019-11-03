В пятницу, 1 ноября, в Николаеве у пенсионерки мошенники выманили все сбережения. Об этом сообщают "Новости-N".

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Известно, что к пожилой женщине пришли люди и представились соцработниками. Под видом замены денег они выманили у бабушки все сбережения - 27 тысяч гривен, а взамен оставили сувенирные купюры, после чего сразу удалились.

Когда пенсионерка обнаружила фальшивые деньги - сразу же обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил в таксиста из-за трех гривен.