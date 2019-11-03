В воскресенье, 3 ноября, президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов-артиллеристов.

"Благодаря вашему профессионализму в боях с российским агрессором на Востоке Украины сохранено тысячи жизней украинских воинов и гражданского населения", - сказал Зеленский.

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Также президент добавил: "Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать "порох сухим" и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения".

Владимир Зеленский добавил, что сегодня вспоминают и героев-артиллеристов, которые отдали свою жизнь за мирное будущее Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский представил губернатора Тернопольской области.