В Днепре в конструкторском бюро "Южное" создали противокорабельную сверхзвуковую ракету нового поколения "Молния". Об этом сообщает "Днепровская панорама".

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Так, скорость такой ракеты может достигать 2-2,5 тыс. километров в час. Новым изобретением планируют вооружить самолеты СУ-27 и СУ-24М. Также "Молнию" можно оснащать осколочно-фугасными и фугасно-проникающими боевыми частями.

По словам военного эксперта Олег Жданова, сейчас в мире практически нет средств, которые могут отбить или перехватить украинскую ракету "Молния".

Ранее сообщалось, что эсминец и подлодку времен Второй мировой нашли на дне залива.