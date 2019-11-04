В воскресенье, 3 ноября, в Херсоне на улице Вишневой произошло ЧП. Подростки устроили "разборки" со стрельбой. Об этом сообщает "Херсон типичный".

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В определенный момент перепалка между подростками переросла в выяснение отношений с помощью оружия.

В результате выстрелов из пневматического пистолета 15-летний парень получил ранения в зоне правого предплечья и правого бедра. Все детали происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в киевской школе ребенок распылил слезоточивый газ.