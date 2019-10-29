Во вторник, 29 октября, в Васильковском районе Киевской области в селе Крячки случилась авария. Известно, что в ходе происшествия погиб несовершеннолетний парень, а его друзья-подростки получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Так, выяснилось, что 14-летний парень не справился с управлением родительского внедорожника и погиб в результате аварии.

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"Полиция выяснила, что несовершеннолетний погибший решил взять авто родителей и вместе с тремя несовершеннолетними друзьями 14 и 15 лет покататься на нем по деревне. В результате это путешествие закончилось трагически", - говорится в сообщении.

Двое подростков, которые находились в салоне во время ДТП пока находятся в местной больнице с травмами различной степени тяжести.

Полиция открыта уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что под Киевом автомобиль разорвал пешехода, а также под Черниговом полицейский устроил жуткую аварию.