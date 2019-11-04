"Детей рожайте, бездельники!": Каменских и Потапа жестко раскритиковали [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Настя Каменских, которая ошарашила фанатов фото без кольца, показала снимок с отдыха со своим мужем, украинским рэпером Потапом. Соответствующий кадр звезда опубликовала в Instagram.
"Классно,когда все только вместе, классно, когда получается. Классно, когда так сладко, и классно когда одна на двоих", - написала Каменских.
Под фото сразу же появились с вопросами, когда у пары появятся дети. "Ну когда уже у вас будет пополнение?", "Детей рожайте, бездельники!", "Самим не надоело?".
Ранее сообщалось, что Анна Седокова показала возлюбленного.
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