Дожди и тепло: синоптики удивили прогнозом [ Редактировать ]
Во вторник, 5 ноября, в Украине температура воздуха будет достигать 19 градусов тепла. Ветер будет юго-западным, ночью на юго-востоке. Кроме того, на большей территории страны порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.
Однако ближайшей ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь. Осадки будут в большинстве областей, днем в восточной половине страны и на Закарпатье,
6 и 7 ноября в западных, северных и центральных областях пройдет небольшой дождь, в среду, 6 ноября, на западе страны пройдут умеренные, в Карпатах и на Закарпатье значительные дожди, на остальной территории без осадков.
Также читайте прогноз погоды на ноябрь.
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