Пенсионер заблудился в торговом центре и умер [ Редактировать ]
В Австралии, в Сиднее, 71-летний мужчина по имени Бернард Гор заблудился в торговом центре и умер от жажды. Об этом пишет The Guardian.
Мужчина и его жена были в гостях у дочери в Сиднее. В ожидании родных Гор гулял по торговому центру, когда на четвертом этаже его заинтересовал пожарный выход. Пенсионер прошел туда, но назад выйти не смог и оказался заблокирован на лестнице.
Единственный выход находится на первом этаже, надо было спуститься на четыре этажа и пройти коридор, но из-за легкой формы старческой деменции мужчина не отыскал путь и погиб от обезвоживания в течение трех дней.
Тело пенсионера нашли там же, на лестнице, через три недели. Полиция обыскивала ТЦ спустя три дня после пропажи мужчины, но они не осмотрели служебные помещения и не изучили записи с камер, хотя одна из них зафиксировала, как погибший открывает противопожарную дверь.
Ситуация произошла еще в 2017 году. Однако только 4 ноября 2019 года суд рассмотрел обстоятельства гибели мужчины.
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