За затриманням в режимі реального часу патрульні стежили разом із мером Дніпра Борисом Філатовим

І сьогодні ж у Дніпрі тренувалися розшукувати викрадені машини. Завдання - знайти автівку за 20 хвилин. Чи впоралися правоохоронці - бачили наші кореспонденти.

Кінотеатр "Салют". За легендою, саме тут невідомі викрали "Седан" чорного кольору. До поліції інформація про злочин надходить з лінії 102. Усі дані вносяться до бази та надсилаються патрульним.

"Это нужно как можно быстрее сделать. - Ну вот, только хотел сказать, сняли с языка. - Подтверждаю. Данное транспортное средство в базе. Как и много других машин, который у нас уже насчитывается 800. Внимание радимуемый, на связи "Легион 230". Сработка по угону, транспортное средство движется по набережной, проехал мандрыковские общаги. Движение к фестивальному причалу".

За допомогою вуличних камер відеоспостереження правоохоронці бачать рух викраденої автівки. Зображення наживо транслюється до ситуаційного центру. Через 20 хвилин патрульні знаходять авто. За затриманням в режимі реального часу патрульні стежили разом із мером Дніпра Борисом Філатовим. За його словами, така навчальна тривога показує - завдяки камерам ситуаційного центру розкриття злочинів відбувається по гарячих слідах. Тому, на думку Бориса Філатова, ситуаційний центр потрібно розвивати, але чимало міських систем залежатимуть від майбутнього держбюджету і долі децентралізації.

"Все будет зависеть от того, будет ли децентрализация сворачиваться в первую очередь финансово. Нынешним составом правительства или все-таки громадам и дальше дадут дышать свободно. Какой будет принят государственный бюджет. От этого будет зависеть бюджет нашего города и тогда мы будем смотреть, о каких показателях бюджета развития оперируем. И если будем обладать достаточным количеством финансовых средств и мы будем систему ситуационного центра, систему видеокамер - будем развивать дальше", - говорить Борис Філатов міський голова Дніпра.

До ситуаційного центру підключено майже 900 камер. З них 400 можуть розпізнавати автомобільні номери.



"Розміщені камери суттєво полегшують роботу працівникам правоохоронних органів. Тісна співпраця з міською владою, Ситуаційним центром дає свої позитивні результати. Лише у жовтні камери ситуаційного центру зафіксували близько 9 тисяч випадків ймовірних правопорушень на дорогах. У Дніпрі в розшуку перебувають близько 120 автомобілів. За останній місяць завдяки відеоматеріалам вдалося знайти майже 90 машин", - говорить Микола Рябовол, старший лейтенант поліції.

"Дані зберігаються на протязі 45 діб. На протязі цього часу будь-який городянин може звернутися до нас і отримати інформацію про подію, яку сталася в конкретному місці за конкретний проміжок часу. Все абсолютно безкоштовно ми надаємо таку інформацію", - говорить Дмитро Цимиренко директор Кп "Інфо-Рада-Дніпро".

До кінця цього року міська влада планує встановити ще майже 500 камер вуличного відеоспостереження.