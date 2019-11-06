До Олексія Кучера Харківську область очолювала Юлія Світлична. Про підсумки її роботи в регіоні - в наступному матеріалі.

Юлія Світлична очолювала Харківську облдержадміністрацію упродовж трьох років. Її призначили за результатами відкритого конкурсу, що проводився в онлайн-режимі.

За рейтингом аналітичного порталу "Слово і діло", рівень виконання обіцянок сягнув 92-х відсотків - це найвищий показник в Україні. Згідно з результатами урядового моніторингу, макроекономічні дані в Харківській області - найкращі в країні. За три роки були реалізовані проекти, за які ніхто не брався десятиріччями.

Відновлено головні автомагістралі. Відкрито обласну філармонію. Відремонтовані всі обласні лікарні та більшість районних. Відкрито майже 70 нових дитячих садочків. Уперше за часи незалежності зведено нову школу.

Розпочато будівництво онкоцентру. Звели 5 спортивних комплексів та 43 стадіони. У регіон повернулися авіаперевізники, і нині з аеропорту Харкова здійснюються майже 20 прямих рейсів в інші країни світу. Юлія Світлична завоювала авторитет і в міжнародних партнерів.

За три роки область відвідали понад 700 іноземних делегацій та майже 200 повноважних послів. Світлична є віце-президентом Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, на цю посаду її обирали двічі.