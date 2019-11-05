Отравился угарным газом: в пассажирском поезде пострадали люди [ Редактировать ]
Под Киевом загорелся поезд / Фото: Информатор
Во вторник, 5 ноября, под Киевом загорелся пассажирский поезд. Об этом сообщает пресс-службе ГСЧС.
Поезд "Киев-Ковель" загорелся, но вагоны отбуксировали резервным локомотивом на станцию Беличи и потушили.
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В поезде было 146 пассажиров. На ликвидацию пожара у спасателей ушло почти полтора часа.
В результате пожара пострадал пассажир, которому диагностировали отравление угарным газом.
Ранее сообщалось, что в Киеве вспыхнула квартира, а также пожар унес жизнь пенсионерки.
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