Во вторник, 5 ноября, под Киевом загорелся пассажирский поезд. Об этом сообщает пресс-службе ГСЧС.

Поезд "Киев-Ковель" загорелся, но вагоны отбуксировали резервным локомотивом на станцию Беличи и потушили.

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В поезде было 146 пассажиров. На ликвидацию пожара у спасателей ушло почти полтора часа.

В результате пожара пострадал пассажир, которому диагностировали отравление угарным газом.

Ранее сообщалось, что в Киеве вспыхнула квартира, а также пожар унес жизнь пенсионерки.