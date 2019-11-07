Близкие российской звезды Анастасии Заворотнюк после долгого молчания сделали заявление в сети. Соответствующий пост появился на странице "Поддержка Заворотнюк" в Instagram, которую создали родные актрисы.

"Хотим также опровергнуть появившуюся в прессе информацию об объявленном денежном сборе в пользу Анастасии и особо подчеркнуть, что инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер и касается лишь проданных билетов на ее шоу", - подчеркнули у Заворотнюк.

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Также в посте они рассказали о том, что скоро планируется совместное выступление Татьяны Навки и мужа Анастасии Петра Чернышова.

"У Татьяны и Петра сегодня первое выступление в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек". От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема! Как всегда, держим за вас кулачки и очень любим!", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в семью Заворотнюк "пришла" новая беда. Также сообщалось о том, что назвали цену лечения Заворотнюк.