Половина всіх рейсів скасована, 180 тисяч пасажирів змушені змінювати свої плани. У Німеччині страйкують бортпровідники авіакомпанії "Люфтганза". Чого вимагають - знає Тетяна Логунова.

Лайнери найбільшої авіакомпанії Німеччини стоять на летовищах і не здіймаються в небо. Сьогодні опівночі в німецьких аеропортах розпочався дводенний страйк бортпровідників. Про намір страйкувати представники профспілки попередили заздалегідь, тож суцільного хаосу вдалося уникнути. Водночас авіаперевізник скасував майже півтори тисячі рейсів, тож десяткам тисяч пасажирів довелося коригувати свої плани.

"Я почув про страйк ще у вівторок і відразу почав шукати альтернативу. Мені було вкрай необхідно саме сьогодні полетіти до Берліна, тож я знайшов інший варіант. Якби хоч трохи забарився, решту рейсів уже б розкупили", - говорить Райнер Діпхольд, пасажир.

"У нас був прямий рейс до Нью-Йорка, а тепер летимо до Женеви, а потім звідти вже до Сполучених Штатів. Довелося прокинутися на кілька годин раніше, а так усе гаразд", - говорить Маріа Тост, пасажир.

"Мій рейс до Стокгольма скасували, але компанія підшукала мені інший варіант. Тому все добре. Я не зовсім розумію страйкарів, не знаю, чого вони вимагають", - говорить Міхаель Беннет, пасажир.

Головна вимога представників профспілок - покращення умов праці для бортпровідників. Ідеться про підвищення зарплатні, виплату надбавок і можливість постійних робочих контрактів для сезонного персоналу.

"Звісно, краще не страйкувати, а домовлятися. Але з нами ніхто не говорить. Концерн відмовляється від таких перемов", - говорить Ніколей Баубліс, представник профспілки незалежних бортпровідників.

Страйк бортпровідників авіаперевізник намагався заборонити через суд. Але не вдалося. І тепер компанія пропонує представникам профспілки все ж таки сісти за стіл переговорів.

Перемови заплановані на наступний понеділок. Залежно від їхнього результату, бортпровідники оголосять, що робитимуть далі. Не виключають і подальших, ще масштабніших страйків.

Наслідки страйку відчули на собі й українські пасажири. Сьогодні "Люфтганза" скасувала вечірній рейс із Києва до Франкфурта. Усі завтрашні польоти, за інформацією на сайті аеропорту "Бориспіль", відбудуться за розкладом.